Padel Club Rieti, debutto vincente in serie D, ora trasferta romana: «Avanti così»

RIETI - Comincia nel migliore dei modi l’avventura per il Padel Club Rieti nel campionato di Serie D di padel. Ieri, infatti, si sono giocate presso il “Gudini” tre gare del torneo, che vedevano la squadra reatina affrontare quella del Pala Loca di Roma. Come detto, tre le sfide giocate: una di doppio femminile e due di doppio maschile.



Il risultato finale? 3-0 secco a favore del Padel Club, che festeggia e si prepara alla trasferta in casa del Bel Poggio (squadra capitolina), in programma sabato 25 luglio. Tre partite vinte su tre, niente male come primo incontro della competizione. Per la squadra reatina, sono scese in campo nel femminile Arianna Angelucci e Marcella Luzi, mentre nelle due gare del maschile il duo Marinetti (i fratelli Andrea e Marco) e la coppia formata da Emiliano Marinetti ed Alessio Bandiera.



Soddisfatto Emiliano Marinetti, fondatore del Padel Club Rieti, che commenta così la vittoria: «Siamo estremamente contenti di come abbiamo giocato i nostri incontri, riuscendo a portare a casa queste tre vittorie. Ci siamo guadagnati il passaggio del turno, anche se la sfida più importante ora diventa quella di sabato prossimo (il 25 luglio, ndr), che ci permetterà o meno di passare il girone al primo o al secondo posto. Sicuramente sarà una gara dura, ma siamo fiduciosi!».

