RIETI - E' stato un anno 2018 da incorniciare per il Padel Club Rieti che domani, con una giornata no-stop allestita sui campi del centro sportivo Marco Gudini, festeggerà la costante crescita che questa nuova disciplina sportiva sta facendo registrare in termini di praticanti. A sfidarsi in un torneo a eliminazione diretta (inizio alle ore 10 e conclusione prevista per le 19) organizzato da Emiliano Marinetti, che la passione per lo sport l'ha ereditata dal padre Valeriano, annoverato tra gli insegnanti di educazione fisica più apprezzati a livello scolastico, ci saranno coppie che vedranno scendere in campo anche diversi rappresentanti del mondo dell'avvocatura, tra i quali i promettenti Giuseppe Morgante, proveniente direttamente dal foro di Roma, e Cristian Baiocchi, ai quali si aggiungerà il collega ed ex sindaco Simone Petrangeli, notato da giorni in lunghi allenamenti per "fare il fiato" sulla ciclabile che fiancheggia il Gudini. Ma non mancheranno, scorrendo i nomi degli iscritti, alcuni rappresentanti di altri sport che hanno trovato nel padel un modo per continuare a tenersi in forma. Alla fine della giornata di gara, premiazione dei vincitori e dei partecipanti da parte del delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, e terzo tempo conviviale sperando in un 2019 sempre più ricco di successi.