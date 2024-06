I fratelli Marinetti conquistano il campionato Città di Rieti, nel “Silver” vince la coppia Angelucci-Colarieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ giunto al termine il primo Campionato di Padel Citta’ di Rieti, che ha visto l’organizzazione dei due più importanti circoli di Padel della nostra città: Infinity Padel e Padel Club Rieti.Il Torneo iniziato con le fasi eliminatorie dal 13 aprile è giunto all’epilogo ieri, 8 giugno, con le finali presso il campo del Padel Club di Rieti. Alle 18 sono partite le finali Gold con i finalisti: Andrea e Marco Marinetti, contro Alessio Bandiera e Mike Palenga. La vittoria finale del campionato è andata ai fratelli Marinetti mettendo a segno un secco: 7-5/6-1, portando a casa l’ambito Torneo contro una coppia quella formata da: Bandiera/Palenga molto ostica e molto temuta alla vigilia.I fratelli Marinetti non hanno sbagliato un colpo, dando spettacolo con delle “volée” di alta classe, dei “smash” calibrati alla perfezione, dei rovesci sincronizzati andati sempre a punto e dopo un’ora e venti minuti Bandiera e Palenga si sono dovuti arrendere allo strapotere dei fratelli Marinetti.A seguire è stata la volta della finale del Torneo “Silver” tra le coppie: Simone Angelucci-Alessandro Coletti, contro Ugo Caluisi-Matteo Pacilli.Hanno avuto la meglio, aggiudicandosi il Torneo “Silver” la coppia: Angelucci-Colarieti per un punteggio di: 6-0/2-6/6-1, dando vita a bellissime giocate con un prospetto di una continua crescita tecnica.A conclusione della manifestazione durata circa due mesi i due organizzatori Matteo Petroni di Infinity Padel e Emiliano Marinetti del Padel Club Rieti, si ritengono «molto soddisfatti di questo primo Campionato davvero interessante sotto il profilo tecnico e organizzativo», pensando alla prossima edizione per migliorarla e perfezionarla, dando visibilità a tutti i giocatori di Padel in continua crescita.