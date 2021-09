Primo trofeo di padel Automotive, vince la coppia Bandiera-Placidi

Venerdì 10 Settembre 2021, 08:18

RIETI - Si è svolto dal 5 all’8 settembre al centro sportivo Infinity Padel di Rieti il 1° Trofeo Open Automotive, per le categorie amatoriali. Un trofeo ideato dai fratelli Matteo Petroni e Stefano Boni gestori dell'infinity padel, «un trofeo ricco di emozioni e di bel gioco - afferma Petroni - viste le 14 coppie partecipanti tutte di grande livello».

In questi quattro giorni di durata del torneo fin da subito si è visto il livello che era molto alto già nelle eliminatorie con risultati e giocate dì livello professionistico, anche per il montepremi interessante di 500 euro in buoni.

La nota un po’ stonata è stata il giorno dell’8 sera, dove si disputavano le semifinali e a seguire le finali, si è dovuto ritardare le competizioni per la pioggia e si sa per un giocatore di padel giocare in un campo scoperto con la pioggia non è il massimo: pallina pesante, vetri bagnati, però in accordo con gli atleti si è deciso di iniziare il torneo e per fortuna ha smesso di piovere e si è assistito ad una finale di grande qualità tra Alessio Bandiera e Francesco Placidi, contro Marco Marinetti e Angelo Savelli, vinta dalla coppia Bandiera-Placidi per: 6-4/5-7/6-3.

«Una vittoria molto sofferta - dice Alessio Bandiera - con bellissime giocate da entrambi i contendenti, ma con giocate molto tecniche, come volée, top-spin e pochi smash per via della palla bagnata».

Dunque una vittoria che rafforza la striscia positiva della coppia Bandiera/Placidi, ricordiamo che Alessio Bandiera è anche istruttore di padel presso la Asd Padel Santa Rufina. Prossimi impegni un torneo in corso di svolgimento presso il centro sportivo il Maestrone con Placidi, poi fino al 31 ottobre dove volge al termine là stagione sportiva ci saranno almeno tre tornei federali (Fit) Roma, Terni, Viterbo.