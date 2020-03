RIETI - Pacco sospetto, molto simile a quelli recapitati nei giorni scorsi in diversi uffici postali del Lazio e della Capitale, che in alcuni casi sono anche esplosi (ferendo tre donne), è stato individuato e isolato presso il centro di smistamento delle Poste di via Tancia, a Rieti.



Il personale ha attivato la procedura allertando forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA