Mercoledì 24 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - E’ arrivato Antonio Percassi in persona per rassicurare tutti, in primis l’amministrazione comunale di Sant’Oreste e il sindaco Gregory Paolucci, ma anche l’intera area Sabina, romana e soprattutto reatina, che da anni attende la riqualificazione e il rilancio dell’ex Soratte Outlet. I lavori di ricostruzione del centro commerciale all’aperto, che come è ormai noto si chiamerà “Roma Outlet Village”, partiranno a breve. Forse, già nella prima metà di quest’anno.

L’incontro tra il numero uno della Arcus Real Estate, società che ha rilevato il complesso immobiliare, nonché patron dell’Atalanta Calcio, e il numero uno dell’amministrazione locale di Sant’Oreste, dove la struttura ha domicilio, è avvenuto nei giorni scorsi. Dopo che Il Messaggero aveva dato notizia dello slittamento dei lavori di riqualificazione, che sarebbero dovuti partire lo scorso autunno. E che, a causa della particolare contingenza economica del momento, furono rinviati a data da destinarsi. Una data che ora, però, assume contorni certi.

«Il sindaco e l’amministrazione comunale di Sant’Oreste hanno incontrato i vertici del gruppo imprenditoriale “Arcus Real Estate”, che ha in gestione la struttura del “Roma Outlet Village”, nella persona del dottor Antonio Percassi e del suo staff di tecnici - scrive Paolucci in una nota - è stato un momento importante per poter presentare tutte le opportunità e le reali offerte dal nostro territorio, e per poterle condividere in un percorso di sviluppo complesso e importante, con rinnovato spirito di collaborazione. E anche un momento per poter ricevere direttamente dalla voce dei vertici aziendali le giuste garanzie sull’apertura del centro».

Da qui la domanda delle domande: ma quando aprirà i battenti il nuovo outlet? E quando il rilancio della struttura farà sentire i suoi effetti sul territorio, a partire dai posti di lavoro, che a pieno regime potrebbero tradursi in 300-400 nuove assunzioni?

«Possiamo garantire che si sta lavorando con passione e tenacia per iniziare i lavori nel breve termine - prosegue ancora il sindaco di Sant’Oreste - e siamo certi che l’attesa per l’apertura del centro aumenterà la festa. Perché un cantiere, pubblico o privato che sia come nel caso di una struttura del genere, vorremmo fosse inteso come un momento di gioia e di festa nel nostro territorio, una opportunità concreta da perseguire per il bene comune e non, come in passato, un motivo per futili critiche ed illazioni».

Le aspettative, però, quelle sono più che legittime, da parte di un territorio vasto e pieno di aspettative nei confronti di una struttura che, nei primi anni Duemila, ha rappresentato un notevole sbocco occupazionale, e quindi economico, per una zona decentrata, che soffre i problemi di tutte le zone interne del centro Italia. E che vede nel nuovo “Roma Outlet Village” una possibilità per non dare ulteriore seguito allo spopolamento dell’area più interna della Sabina tiberina. Processo, questo, già difficile da poter arginare.