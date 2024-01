Mercoledì 17 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - È slittato alla metà del 2024 l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’ex outlet Soratte, opera di rilancio della maxistruttura di vendita, al confine tra le province di Rieti e Roma, e che tra le due province ha occupato nel suo momento di massima attività - e comunque fino alla metà del 2015 - circa 400 persone tra addetti di vendita assunti dai negozi del centro e indotto.

Le tappe. Da lì un lungo e travagliato declino, fino alla sua chiusura. Alla fine del 2017, l’annuncio di un piano di rilancio operato da un soggetto privato, come il Gruppo Percassi, che attraverso la Arcus Immobiliare rivelò la struttura annunciando un potenziamento del nuovo centro commerciale della Sabina, con tanto di cambio di nome da “Outlet Soratte” a “Roma Outlet Village”.

La notizia del nuovo slittamento dei lavori è stata comunicata all’amministrazione comunale di Sant’Oreste, dove il centro è formalmente “domiciliato”, alla fine del 2023, ma è diventata di dominio pubblico soltanto nelle ultime ore. Anche perché, a detta del primo cittadino, Gregory Paolucci, il nuovo rinvio è frutto di una situazione di convergenza economica che volge al termine. E che, da qui alla metà di quest’anno, dovrebbe portare alla tanto attesa cantierizzazione della struttura. Che nel frattempo, visti i tanti anni di chiusura, è caduta in uno stato di degrado e abbandono.

La spiegazione. «I lavori che faranno partire, di fatto, il “Roma Outlet Village” non sono interrotti, né tantomeno cancellati - spiega Paolucci. - Ho sentito il responsabile poco prima della fine dell’anno e sono stati rinnovati gli impegni presi per la riqualificazione della struttura. Questo slittamento dell’avvio dei lavori, che sarebbero dovuti partire nell’autunno inverno del 2023, e che con tutta probabilità, invece, inizieranno nella prossima primavera o al massimo in estate, sono da imputare alla particolare difficoltà del comparto, anche per gli aumenti dei materiali. Aumento, a sua volta, figlio della serie di eventi negativi che, a partire dal Covid, e proseguendo con la guerra in Ucraina e la successiva crisi energetica hanno generato fattori economici sfavorevoli per chiunque. Ciononostante - aggiunge il sindaco di Sant’Oreste - la solidità del partner privato, unita al rinnovo dei permessi a costruire da parte del nostro Comune, ci fa ben sperare per quello appena iniziato, che ci auguriamo essere l’anno del definitivo rilancio dell’ex Outlet Soratte.

Il piano di rilancio della struttura, annunciato a inizio 2022 punta alla realizzazione di circa 130-140 negozi e vari punti vendita, tra prima e seconda fase di sviluppo del progetto, nell’ottica di raccogliere marchi che vanno dal lusso agli accessori, passando per i prodotti per la casa e la persona. Anche la ricettività verrà potenziata: nel piano di rilancio sono previsti circa 2.500 posti auto e servizi accessori. Il piano occupazionale potrà raggiungere, a pieno regime e anche superare le 400 unità impiegate nel nuovo outlet del lusso “marchiato” Percassi.