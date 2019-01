© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ ricoverato in terapia intensiva dall'alba di questa mattina il giornalista Ottorino Pasquetti, operato ieri sera al policlinico Gemelli per la dissecazione dell’aorta che aveva costretto i medici del Pronto Soccorso del de Lellis a trasferirlo in eliambulanza a Roma dopo i primi esami eseguiti all’ospedale che avevano evidenziato le difficili condizioni in cui si trovava il paziente. Pasquetti è rimasto per oltre cinque ore in sala operatoria, nel corso delle quali è stato necessario tenerlo in circolazione extra corporea per procedere alla sostituzione di una parte del tronco dell'aorta, e secondo quanto hanno riferito i chirurghi ai familiari in attesa, l’intervento è tecnicamente riuscito. La prognosi è riservata.Il giornalista, 87 anni, firma storica de Il Messaggero diretto da Pietro Pileri fino alla fine degli anni’80, tra gli animatori del periodico cattolico Frontiera, poi a lungo addetto stampa della Provincia durante i mandati del presidente Giosuè Calabrese, e attualmente collaboratore del quotidiano Avvenire, si era sentito male ieri pomeriggio nella sua abitazione reatina ed era stato accompagnato al de Lellis dove i medici lo avevano immediatamente subito sottoposto a una serie di accertamenti e a una Tac, rendendo necessario il suo trasferimento a Roma.