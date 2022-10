Ottobre rosa, da Cantalupo a Forano tante iniziative anche in Sabina

RIETI - Grazie all’impegno della Delegazione Sabina della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione provinciale di Rieti di cui è coordinatore il dottor Luciano Fabrizi, la campagna dell’Ottobre rosa sta avendo un ampio riscontro.

Dopo la prima giornata di visite ginecologiche della dottoressa Margherita Giorgini che ha avuto come sede Cantalupo, altre due ne seguiranno il 27 e 28 ottobre a Forano e di nuovo a Cantalupo. In questa seconda data la dottoressa Giorgini sarà impegnata l’intera giornata per poter far fronte alle aumentate richieste.

«Abbiamo tempestivamente iniziato la campagna per le prenotazioni degli screening – dice Luciano Fabrizi – sia per le mammografie che per hpv/pap test e colon retto. Ciò è conseguenza delle sinergie stabilitesi tra la Lilt di Rieti - di cui la Delegazione Sabina è un’emanazione - l’Asl, la Regione Lazio e l’Alcli. Nel capoluogo la raccolta delle adesioni avverrà il prossimo 19 ottobre Giornata mondiale per la lotta contro il tumore del seno».

«Avendo potuto riprendere in pieno l’attività - aggiunge Fabrizi - abbiamo dato vita ad una serie di iniziative culminate con un evento straordinario per il Quarantennale della Lilt Provinciale al quale ha partecipato il noto attore e regista Carlo Verdone con le maggiorità autorità cittadine, il presidente Zepponi, numerosi componenti del Direttivo ed una vasta partecipazione cittadina. Ed abbiamo ancora un vasto programma per i restanti mesi dell’anno».