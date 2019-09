Rieti, in arrivo l'Ottobre Rosa della Lilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Lilt è in fermento, dopo la pausa estiva. In vista c'è l'Ottobre Rosa che rinnova lo slancio delle attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della Sezione di Rieti. Infatti presso la sede di Via dei Salici 65 è già possibile prenotarsi per le visite di prevenzione telefonando allo 0746/268112 nella mattina di lunedì, mercoledì e venerdì.E per il consolidato appuntamento autunnale tutto dedicato alle donne, nulla è lasciato al caso. Il Presidente Enrico Zepponi e il Vice Presidente Flavio Fosso hanno preso parte alla riunione della Delegazione Sabina, svoltasi nella sede del Comune di Cantalupo con una nutrita rappresentanza dei Comuni che collaborano con la Lilt per la realizzazione dei programmi di prevenzione e sensibilizzazione civica dell’Associazione.Presenti i Sindaci Paolo Rinalduzzi (Cantalupo) e Miranda Glandarelli (Tarano), Pierluigi Di Carlo (V.Sindaco di Cantalupo), Eleonora Farneti (cons. del. Cultura, Cantalupo), Loredana Biagioni ( comp. direttivo Lilt Sabina), Filma Di Troilo (Segretaria Comunale), Eliana Mancini ( cons. Comune di Selci), Valentina Alfei (volontaria Lilt Montopoli), Martina Domeniconi (cons. Comune Montopoli), Veronica Giani Contini (cons. Servizi Sociali Montasola), Sofia Fiorentini (cons. Politiche Giovanili Montasola), Michela Enei (volontaria Lilt Tarano), Cinzia Corsi (assessore Serv. Sociali Stimigliano), Bruno Iacuitto ( volontario Lilt Stimigliano), Roberta Gennari (V.Sindaco Casperia), Laura Serena (cons. Casperia).Dopo i saluti del Sindaco Rinalduzzi e del Presidente della Delegazione Sabina Fabrizi, il Presidente Zepponi ha illustrato le iniziative in programma, sottolinenando l'impegno concreto per una sempre maggiore sinergia con la Sabina. Nei successivi interventi , a cura di Filma Di Troilo e Cinzia Corsi, sono state affrontate le criticità riscontrate nella diffusione della prevenzione nelle scuole e nelle visite preventive relative alle patologie tiroidee.Ma la Lilt guarda anche al suo agire. Ha infatti terminato l'incontro interrogandosi sulle modalità attraverso cui migliorare l'informazione sull'attività svolta, sulle possibilità di trasmettere il proprio impegno e più consapevolezza nei cittadini, fine per il quale opera.