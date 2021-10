Rieti, successo per l'Ottobre Rosa sulla prevenzione della Asl reatina

Sabato 30 Ottobre 2021, 13:57

RIETI - Grande successo per l’Ottobre Rosa della Asl di Rieti. Le sedute predisposte per il mese della prevenzione sono andate ‘sold out’ in meno di 20 giorni, con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto allo scorso anno. Visto l’elevato numero di richieste, l’Azienda ha ampliato l’offerta prolungando l’iniziativa anche nei mesi di novembre e dicembre, con aumento delle sedute inizialmente previste, con oltre 500 screening mammografici (+25% rispetto a quanto inizialmente programmato). Per prenotarsi, dal 1 Novembre, basterà recarsi presso i CUP della Asl di Rieti con la prescrizione del medico riportante il codice di esenzione “D01” e la dicitura “Campagna di Screening regionale”.

La Asl di Rieti ricorda che se hai tra i 50 e i 74 anni puoi accedere tutto l’anno ai percorsi di screening gratuiti. Basta contattare il numero verde 800 64 69 99 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (dopo tale orario sarà possibile lasciare un messaggio nella segreteria dedicata oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: segreteria.screening@asl.rieti.it.

Con l’Ottobre Rosa la Asl di Rieti ha dato vita ad un Tour dedicato alla prevenzione dal titolo “La Salute Non Si Rimanda”, con screening gratuiti e senza prenotazione, che si rivolge alle donne dai 50-74 anni per la prevenzione del tumore della mammella, alle donne tra i 25-64 anni per la prevenzione del tumore della cervice uterina, alle donne e agli uomini tra i 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto. Il Tour sanitario, realizzato grazie ad un poliambulatorio mobile di 100 metri quadrati provvisto di cinque sale visita, nelle prime tre tappe ha registrato oltre 300 accessi.

Nei prossimi giorni il Tour sanitario toccherà i comuni di Antrodoco (12 novembre), Leonessa (13 novembre), Rieti (8 dicembre), Passo Corese (13 dicembre), Magliano Sabina (14 dicembre) e Poggio Mirteto (15 dicembre).