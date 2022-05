Ottavia Fusco Squitieri a Rieti per presentare il suo libro “'Nu piezzo 'e vita”

RIETI - Venerdì 6 maggio alle 17,30 all’ex chiesa S. Giorgio di Rieti, l’attrice e cantante Ottavia Fusco Squitieri presenterà “'Nu piezzo ‘e vita” il suo libro edito da Santelli Editore con la prefazione di Barbara Alberti, l’introduzione di Massimo Cotto e la postfazione di Matteo Fantozzi. E’ la storia di un grande amore raccontata dall’ultima moglie di Pasquale Squitieri: il ritratto inedito e sorprendente di un maestro del cinema e di un uomo libero. Interverranno l’artista Gianni Turina, l’operatore culturale Angelo Desideri e l’attore Leopoldo Mastelloni.

«Difficile raccontare un grande amore. Difficile raccontare una grande personalità come quella di mio marito Pasquale Squitieri: il regista e l’uomo, un personaggio scomodo, come chi fa della libertà la propria bandiera. Odiato o amato, senza mezze misure. Il mio desiderio, con questo libro, è di mantenere vivo il suo ricordo ma anche di svelare gli aspetti più sorprendenti della sua personalità attraverso il racconto della nostra vita insieme, del nostro “Piezzo ‘e vita”, appunto. Ispirandomi al “Nomen Omen” di antica romana memoria - secondo cui il destino di un essere umano fosse racchiuso nel suo stesso nome - racconterò Pasquale e il nostro amore lettera per lettera: ogni lettera, cioè, del suo nome e cognome darà vita al racconto e al ricordo, per analogie e libere associazioni, componendone il ritratto. Un amico mi ha suggerito una definizione per Pasquale, adesso che non c’è più: Il diversamente vivo. E’ davvero così per me: Pasquale è vivo in modo diverso ma fortemente vivo. Ed è quanto vorrò trasmettere ai lettori: una presenza vivida, forte, adorabile e provocatoria» Ottavia Fusco Squitieri.