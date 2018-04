di Christian Diociaiuti

RIETI – Se il Rieti vince, sale. Se pareggia, sale. Se perde, ha un’altra partita per fare un punto. Quella di domani è la domenica di Ostia-Rieti. Al fischio secco di Panettella di Bari, alle 15, iniziano 90’ di festa e speranza. Con un punto per la squadra di Parlato è Serie C. Rieti di nuovo tra i professionisti dopo undici anni e tecnico al quarto successo in D (escluso lo scudetto con il Pordenone). Non importa cosa farà l’Albalonga, impegnata con l’Anzio: il salto di categoria è una questione tutta nelle mani del Rieti, forte dei sei punti di distacco che nella peggiore e malaugurata ipotesi garantisce “almeno” lo spareggio-promozione. Una eventualità che non viene neanche presa in considerazione allo Scopigno, tanta è la fame dimostrata anche nella rifinitura, in cui la squadra è stata sostenuta dai tifosi. “Ma quando arriva domenica, ce lo siamo chiesti tutta la settimana” ha detto nei giorni scorsi capitan Tirelli. Eccola, capitano. Adesso manca solo un passo. Solo altri 5400 secondi (più recupero).



ESODO

Duecentoquaranta biglietti. Sono quelli venduti in pochi minuti dal Rieti in prevendita grazie alla disponibilità dell’Ostiamare. Prima duecento, poi altri 40. Finiti. In un batter di ciglia. “La squadra sarà sostenuta da non meno di cinquecento tifosi, tutti pronti a vivere una domenica che potrebbe entrare nella storia del club amarantoceleste” ha scritto il Rieti ieri nell’articolo di presentazione. Le stime si faranno domenica, ma non dovrebbero scostarsi molto dalle attese. Anche perché i biglietti si potranno ancora acquistare per la tribuna centrale (di solito del pubblico di casa) all’Anco Marzio. Auto, pulmini e due bus. Ecco come si sposteranno i tifosi da Rieti tra Salaria e Gra. Il primo, quello degli ultrà, si è riempito già a metà settimana. L’altro l’hanno confermato sabato mattina gli Allievi regionali (giocatori, genitori e dirigenti) che vogliono vivere una domenica da sogno: se prendono un punto a Cantalice volano negli Elite dopo un campionato mostruoso alla corte di Lorenzo Pezzotti. E vogliono festeggiare con la prima squadra. Come loro vivranno una domenica decisiva: partiranno dopo la partita prevista alle 9 in via Costa a Cantalice. Secondo quanto trapelato, l’eventuale festa della promozione in C del Rieti sarà di scena domenica al rientro della squadra da Ostia, a piazza Cavour.



PARLATO

“Rimaniamo concentrati fino alla fine e restiamo sul pezzo – ha detto Parlato alla vigilia della partita più importante della stagione – Quest’osso difeso ottimamente domenica scorsa dobbiamo continuare a tenerlo ancora ben stretto tra i denti, perché ci aspetta una partita difficile contro un avversario di assoluta qualità: chiaramente non è una partita come le altre, lo sappiamo bene, ma nell’arco dei 90’ dovremo provare a farla diventare normale perché le emozioni ed i blocchi psicologici potrebbero frenare la prestazione. Massima concentrazione dunque – conclude il tecnico campano – perché l’obiettivo non è ancora raggiunto: servirà una prestazione ai massimi livelli per andarci a prendere con la forza che ci ha sempre contraddistinto, quello che noi tutti desideriamo. Leggo che gran parte di chi ci vuole bene ci accompagnerà a Ostia e ci sosterrà dagli spalti per raggiungere questo obiettivo: allora tutti insieme andiamoci a guadagnare ‘sul campo’ quelle emozioni che rimarranno indelebili nelle nostre menti”.



ARBITRO

Fa sorridere la designazione. Perché riporta a fatti che sembrano lontanissimi ma che invece, sono di neanche tre mesi fa. Ad arbitrare Ostiamare-Rieti sarà il fischietto pugliese di Claudio Panettella di Bari, che in stagione dirigerà per la prima volta sia i lidensi, che i sabini; quest’ultimi però, erano già stati abbinati ad inizio anno all’arbitro barese in occasione dell’ormai famoso Latina-Rieti del 7 gennaio. Panettella, però, diede forfait all’ultimo per problemi fisici e al suo posto venne designato Samir Kumara di Verona. Kumara all’82’ di Latina-Rieti sospese la gara sul punteggio di 1-0 per il Rieti (gol di Marcheggiani), costringendo la formazione amarantoceleste a rigiocare il match, vinto poi il 24 gennaio 3-0 al Francioni grazie alla doppietta di Cuffa nel primo tempo e il gol di Luciani ad inizio ripresa.



ASSETTO

A Ostia come a Budoni: il 4-3-1-2 di Parlato prevede la difesa dei senatori, Scevola a centrocampo, Giunta dietro a Scotto e Marcheggiani. Le novità non dovrebbero esserci, con il capitano e altri titolari che rimarranno fuori, pronti a subentrare per essere in campo al triplice fischio in un’eventuale festa. Modulo e pedine sono rodatissimi e non hanno bisogno di presentazioni dopo una stagione vissuta da protagonisti. L’Ostiamare ha 41 punti, non vince da tre gare, ha alcuni acciaccati (tra cui Colantoni, ex Lupa), Ferrari squalificato e qualche calciatore in dubbio. Presentissimo sarà bomber Roberti (anche lui ex Lupa) che insegue Iadaresta e vuole almeno agganciarlo in vetta alla classifica dei bomber. Finora Roberti ha segnato 23 gol. Ma Marcheggiani e Scotto gli lanciano il guanto di sfida, forti dei loro 19 e 15 gol. L’ultimo successo di tre turni fa per i lidensi è incluso in una bolla fatta di dodici gare tra pareggi e ko. All’andata tra reatini e litorali finì 2-0: con l’autogol di Mazzei e la rete, all’esordio, di Minincleri, il Rieti si laureò campione d’inverno. Oggi cerca il titolo, quello non platonico, quello che conta. Il salto in Serie C.



COSÌ IN CAMPO

Ostia: Giannini, Belardelli, Maestri, Bellini, Mazzei, La Rosa, Catese, Calveri, Roberti, Attili, Proietti. All. Greco.

Rieti: Scaramuzzino, Dionisi, Biondi, Scardala, Ispas, Luciani, Cuffa, Scevola, Giunta, Scotto, Marcheggiani. All. Parlato.

Arbitro: Claudio Panettella di Bari.



LA XXXIII GIORNATA

Programma gare

Domenica alle 15

Albalonga-Anzio

Flaminia-Lanusei

Cassino-Budoni

Latina-Nuorese

Latte Dolce Sassari-Trastevere

Lupa Roma-Sff Atletico

Ostiamare-Rieti

San Teodoro-Aprilia

Tortoli-Monterosi (alle 14.30)



LA CLASSIFICA

Rieti 73

Albalonga 67

Atletico 60

Trastevere 58

Latina 55

Cassino 51

Aprilia 48

Lupa Roma (-2) 43

Monterosi e Ostia Mare 41

Budoni e Latte Dolce 39

Flaminia 38

Lanusei 34

Nuorese 32

Tortolì 26

Anzio 25

San Teodoro 23

Sabato 28 Aprile 2018



