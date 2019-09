© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Mi fa piacere vedere che si sta procedendo alla sistemazione della rotatoria dell'ospedale, una rotatoria che, quando saranno terminati i lavori, sarà sicuramente una bella vista; speriamo che successivamente si provveda anche alla sua manutenzione. Di contro all'ingresso dell'ospedale c'è un fazzoletto di terra di proprietà dell' Azienda Servizi Municipalizzati che ormai da anni è lasciato in uno stato di incuria». Inizia così la nota dell'ex consigliere circoscrizionale Sauro Casciani.«Molti anni fa fu recintato per non consentire agli automobilisti di parcheggiarci e da allora non si è provveduto neanche a tagliare l'erba, praticamente è diventato un serpaio; possibile che non si trovino 4 baiocchi per la sua sistemazione? Voglio sperare - conclude la nota - che, oltre all'abbellimento, si provveda anche a mettere in sicurezza i percorsi pedonali quasi inesistenti, mancano alcuni marciapiedi e i passaggi pedonali sono insufficienti».