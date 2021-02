RIETI - Una diagnosi iniziale che non aveva individuato la presenza di un tumore alla gola, nella zona rinofaringea, quindi due inutili operazioni alle quali era stata sottoposta in ospedale a Terni e un altrettanto inutile estrazione di denti, prima che altri e più approfonditi esami rivelassero la reale natura del dolore. Un calvario iniziato nel 2011 per una ragazza reatina, che all’epoca, aveva 25 anni, caratterizzato da continue visite, terapie, esami specialistici e ricoveri in strutture ospedaliere, sfociato ora in una condanna pronunciata nei confronti dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, di un centro diagnostico privato e di uno specialista, chiamati a risarcire alla giovane 50 mila euro di danni non patrimoniali e biologici, cifra inferiore rispetto alla richiesta iniziale che reclamava anche un consistente indennizzo per la perdita di chance sul lavoro.

La sentenza emessa dal tribunale di Terni (giudice Luciana Nicoli) evidenzia che «il percorso clinico cui la paziente è stata sottoposta si è rivelato indubbiamente quello sbagliato alla luce della prima patologia, poi effettivamente riscontrata dalla stessa azienda solo in seguito», giudizio espresso dopo aver esaminato le diverse fasi della vicenda, ricostruita nell’atto di citazione presentato nel 2016 dall’avvocato reatino Fabio Clementi e dal legale Carla Petrangeli, e oggetto di una consulenza medico legale disposta dal tribunale, dalle cui conclusioni che sollevavano il Santa Maria da colpe, il giudice si è però discostato, ritenendo effettivamente provato il coinvolgimento della struttura ospedaliera in termini di responsabilità contrattuale.

Si parte dalle prime visite alle quali la ragazza si era sottoposta nel 2011 nello studio di uno specialista, secondo il quale la paziente sarebbe stata affetta da un’otite, si prosegue con una risonanza magnetica eseguita in un centro radiologico privato – dove la lettura errata delle immagini ha impedito di approfondire la vera natura della patologia procedendo con ulteriori esami - quindi con le operazioni maxillo facciale subite nell’ospedale di Terni, risultate inutili perché l’area dove indagare era un’altra, quella della gola, individuata con molti mesi di ritardo, solo quando era stato deciso di sottoporre la paziente a rinoscopia e laringoscopia, quindi a una Tac rivelatasi decisiva per l’esatta diagnosi. A quel punto, scoperto il carcinoma, la paziente aveva potuto sottoporsi, per un anno, a cicli di chemio e radioterapia presso il Regina Elena di Roma per bloccare l’estensione del male.

