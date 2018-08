CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Il servizio di Stroke Unit dell’ospedale de Lellis (nella foto) non chiuderà per l’estate, ma proseguirà il suo servizio. La notizia dello stop fino al 27 agosto, a causa della concomitanza tra ferie, trasferimenti e malattie, di un servizio molto importante per chi viene colpito da ictus era stata data ieri da Il Messaggero. Confronti tra i responsabili dell’ospedale e alla fine il cambiamento di decisione: la Stroke Unit garantirà il suo servizio per l’intero mese di agosto, ovviamente...