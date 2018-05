RIETI - E' convocata per domani, venerdì 11 maggio alle 9.30 nella sala consiliare del Comune di Rieti, la conferenza locale per la Sanità del comprensorio socio-sanitario di Rieti. Sono invitati a partecipare i sindaci dei Comuni della provincia reatina.



L'ordine del giorno della seduta è il seguente: decreto ministero della Salute che prevede l'adeguamento sismico e la messa a norma dell'ospedale de Lellis di Rieti con una risorsa pari a 76 milioni di euro; verifica adeguamento sismico del de Lellis di Rieti; ipotesi di un nuovo ospedale in aria compatibile nel piano urbanistico.



