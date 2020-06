Rieti, al de Lellis sistema diagnostico per rilevare in anticipo scompensi cardiaci

RIETI - Assistenza, monitoraggio e gestione a distanza dei pazienti cronici. Da oggi, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, i pazienti cardiopatici potranno avvalersi, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, di un innovativo servizio di assistenza.

Nella giornata odierna, l’Unità di Cardiologia dell’ospedale de’ Lellis di Rieti diretta dal dottor Amir Kol, ha consegnato, ad un paziente residente a Rieti sottoposto ad impianto defibrillatore biventricolare presso il reparto reatino, il primo sistema diagnostico di monitoraggio remoto, in grado di “avvertire” l’Unità operativa in maniera telematica e automatica prima del verificarsi di un episodio di scompenso cardiaco acuto. L’innovativo sistema permette di intervenire precocemente a casa del paziente o in ambulatorio, evitando il ricovero ospedaliero.

Questa tecnologia biomedicale consente di cambiare le modalità di gestione dei pazienti cardiopatici, convertendo una medicina “di attesa” in una medicina “di iniziativa”, così da favorire l’intervento precoce del personale sanitario e ridurre i rischi di ospedalizzazione.

Grazie ad un particolare e sofisticato algoritmo, lo stato di scompenso cardiaco del paziente viene rilevato combinando i dati provenienti da vari sensori: alcuni interni già incorporati nel defibrillatore, i quali controllano in maniera automatica i toni cardiaci, la frequenza respiratoria, l’eventuale accumulo di liquido nei polmoni, la frequenza cardiaca e l'attività fisica. Altri esterni (bilancia e sfigmomanometro), che comunicano via bluetooth con il defibrillatore impiantato. Le informazioni fornite dai sensori vengono aggregate e convertite in una scala di valori numerici che indicano lo stato di progressione dello scompenso cardiaco. Il sistema si avvale di un trasmettitore che il paziente può tenere anche sul comodino vicino al letto, di sfigmomanometro e bilancia. Tutti i dati vengono trasmessi al Centro ospedaliero dell’ospedale de’ Lellis, in maniera assolutamente automatica.

