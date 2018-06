RIETI - Un piccolo gesto, per regalare un po' di colore alle giornate di tanti bambini costretti, insieme alle loro famiglie, in una corsia d'ospedale. A regalare un pizzico di intrattenimento e spensieratezza, questa mattina, presso l’ospedale San Camillo de Lellis, è stata la donazione da parte dei giovani del Rotaract Club di Rieti di apparecchiature audiovisive e cartoni animati destinati al reparto di pediatria del nosocomio reatino.



Un totale di 15 dvd e un lettore dvd, acquistati dall’associazione patrocinata dal Rotary Club di Rieti in segno di impegno e vicinanza ad una delle realtà più delicate della città e consegnati dal presidente del Rotaract Club Rieti, Francesco Paolo Bernardinetti, al primario del reparto di Pediatria, Mauro De Martinis, alla presenza dei soci del club, del presidente del Rotary Rieti Gianluca Giovannelli e del personale infermieristico.



“Abbiamo deciso di acquistare cartoni animati e il supporto audiovisivo - spiegano i soci del Rotaract - La morale che lasciano ricorda ed incoraggia i bambini a non smettere di credere nei sogni anche se a volte la strada si complica. Può capitare che la vita metta alla prova troppo presto, ma non bisogna mai arrendersi".

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06



