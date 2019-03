© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mattinata di impegno sociale per il Rieti. Una delegazione, capitanata dal tecnico Ezio Capuano, insieme ai giocatori Andrea De Vito, Gianluca Carpani e Stefano Scardala, ha fatto visita ai malati del reparto pediatria dell'ospedale San Camillo de Lellis. Gli amarantocelesti hanno omaggiato i piccoli tifosi con una maglia della squadra offerta dal partner officiale Mariani Sport. Un momento di grande partecipazione emotiva, come testimoniano anche le parole di Ezio Capuano diffuse in un comunicato dal club: "E' stato un gesto bellissimo, molto emozionante - ha detto il tecnico amarantoceleste- dove abbiamo visto dei bambini stupendi. Lo abbiamo fatto con il cuore, auguriamo loro un immediato ritorno a casa sperando che le maglie che abbiamo regalato possano indossarle al più presto per correre verso i propri sogni".Nella nota diffusa il club ha anche voluto ringraziare ringraziano il direttore generale della Asl Marinella D'Innocenzo, la dottoressa Anna Petti e il dottor Pasquale Carducci per l'occasione concessa e lo staff del reparto di pediatria. Non solo il lavoro sul campo dunque, il Rieti è protagonista anche fuori, in una mattinata toccante e capace di regalare sorrisi a bambini meno fortunati.