Rieti, all'ospedale de Lellis nuovo spazio per i bambini ricoverati in Pediatria

RIETI - Al de’ Lellis di Rieti è stato aperto un nuovo spazio dedicato alle attività ricreative e di attesa per i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale.

Lo spazio, dotato di arredi a misura di bambino, esteticamente gradevoli e moderni, hanno tra le caratteristiche principali la vivacità dei colori e la funzionalità in base al bisogno di chi li deve utilizzare tutti i giorni. All’interno, sono presenti poltroncine, tavoli e una postazione video per far trascorrere ai piccoli degenti, per quanto possibile, qualche ora di spensieratezza.

Il nuovo spazio, intitolato, alla piccola Sofia, è stato possibile grazie alla sensibilità e alla generosità dei genitori, in ricordo dell’esperienza positiva avuta presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Rieti.

