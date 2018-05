RIETI - Pomeriggio di disagi per alcune persone dirette o che volevano uscire dal parcheggio a pagamento dell'ospedale.



Le sbarre all'ingresso e all'uscita sono rimaste a lungo bloccate, per diversi minuti, per l'assenza di corrente elettrica. In attesa dell'arrivo degli operatori, le persone non hanno potuto accedere o non sono potute uscire. Nell'area si è formato traffico, prima dell'arrivo degli operatori che hanno aperto le sbarre.

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11



