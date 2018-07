di Mario Bergamini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Risposte straordinarie in casi di emergenza. Regola base che vale in ogni ambito della vita e che l’Azienda sanitaria locale ha facilmente mutuato per fronteggiare una possibile paralisi operativa all’ospedale de Lellis. Medici e anestesisti in fuga? Piano ferie dai risvolti pesanti sull’organizzazione interna dell’unico ospedale della provincia? Rischio di ridurre ulteriormente l’attività chirurgica, già dimezzata dagli inizi di giugno? Se la squadra in campo annaspa, necessario trovare...