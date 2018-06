di Mario Bergamini

RIETI - La coperta resta sempre troppo corta. Non è una situazione nuova - l’ospedale de Lellis da anni deve fare i conti con personale ridotto all’osso, servizi giocoforza accorpati e di riflesso inevitabile fuga verso realtà sanitarie limitrofe - ma questo inizio di giugno sembra il peggiore degli ultimi anni. Di anestesisti presenti in ospedale se ne contano meno delle dita di una mano e per fronteggiare una domanda comunque consistente di interventi e assicurare a quelli che si effettuano tutte le garanzie...