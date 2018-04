di Alessandra Lancia

RIETI - Ospedale nuovo, la rete gettata dai dirigenti della Asl ha fatto un buon raccolto: l’appello alla politica e alla città per avere un nuovo complesso ospedaliero piuttosto che mettere a norma quello che c’è ha fatto il pieno di «sì» tra forze politiche, sindacati, volontariato. Ma c’è chi mette in guardia da facili entusiasmi: «Alla domanda “meglio un ospedale nuovo che uno vecchio ammodernato» chi non risponderebbe meglio il nuovo? Ma attenzione che dietro...