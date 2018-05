RIETI - Come anticipato da Il Messaggero, si è costituito il Comitato per il nuovo ospedale. L’organismo è composto dai direttori e aree dirigenziali della Asl, sia ospedaliere che territoriali. Sono rappresentate nel comitato tutte le Unità complesse, dipartimentali e semplici composte da medici, operatori del comparto e amministrativi, segno che tutti coloro che lavorano nella sanità reatina si riconoscono in questo organismo e sono concordi nel ritenere ormai superato dal punto di vista logistico e organizzativo l’attuale nosocomio, non più rispondente alle esigenze della moderna medicina.



Il neo comitato rimarca inoltre, in una nota «le enormi difficoltà cui saranno costretti utenti e operatori nei prossimi anni per porre rimedio ai deficit strutturali del de Lellis, comprensive di riduzione dei posti letto e dei servizi erogati. I fondi attualmente stanziati non basteranno sicuramente per mettere in sicurezza il de Lellis. Da qui la richiesta di puntare direttamente a un nuovo nosocomio. Dopo tante battaglie a difesa della sanità reatina in una fase difficile come quella del rientro dal deficit , sarebbe una beffa se gli stessi servizi per i quali tutti si sono battuti venissero meno per alcuni anni, a causa dei lavori di consolidamento strutturale».



L'INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI

Si è intanto svolto svolto venerdi un incontro tra il Comitato rappresentato dagli attuali portavoce, dottor Mario Santarelli e dottor Basilio Battisti con 15 associazioni di volontariato presso la sede del Cesv di Rieti, tra cui Cittadinanza Attiva, Alcli, Almar, Amar, Amnic invalidi civili, Lilt, Rieti Cuore, Parkinson ecc



Durante la riunione sono stati affrontati i problemi legati alla esigenza di un nuovo complesso ospedaliero per la città di Rieti ed è stata registrata un appoggio unanime alle richieste del comitato con l’invito a proseguire nell’opera di sensibilizzazione.



Da registrare la convergenza sulla proposta oltre che delle associazioni di volontariato anche dei Sindacati, e recentemente enti importanti come la orovincia. Prossimo appuntamento la Conferenza dei sindaci sul tema convocata per l’11 Maggio in cui tutto il territorio provinciale sarà chiamato ad esprimersi



Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:09



