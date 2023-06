Martedì 27 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Ancora episodi di intemperanze nei confronti del personale infermieristico dell’ospedale de Lellis di Rieti e del pronto soccorso in particolare. Nei giorni scorsi, doppio intervento dei carabinieri, tornati due volte presso il Triage dell’ospedale per calmare il papà di un paziente ricoverato. La prima richiesta di intervento dal personale, finito nel mirino del visitatore, è avvenuta nel pomeriggio.

Le segnalazioni. Si segnalava alle forze dell’ordine la presenza di un uomo che aveva assunto atteggiamenti aggressivi inveendo contro un’infermiera tanto da dover ricorrere a una chiamata al 112 per segnalare quei momenti di tensione. Sul posto, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale dei carabinieri di Rieti, intervenuta per definire la situazione e sedare l’acceso alterco tra il padre di un paziente e il personale sanitario, con l’uomo che avrebbe lamentato presunti disservizi e irregolarità. Tornato un clima di tranquillità, i carabinieri si sono allontanati dall’ospedale.

Ma evidentemente si è trattato solo di qualche minuto di calma apparente. Poco dopo, neanche dopo un’ora, una seconda chiamata dall’ospedale ha richiesto l’intervento dei carabinieri poiché - da quanto riferito dal personale ospedaliero - l’uomo aveva di nuovo cominciato a creare disturbo, questa volta andando anche a coinvolgere altre persone presenti nel pronto soccorso dell’ospedale. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che ha riportato la situazione alla calma, a fronte delle rimostranze dell’uomo che continuava a lamentare disservizi da parte del triage del pronto soccorso. Sempre più frequenti, purtroppo, gli episodi di intolleranza zero nei confronti del personale ospedaliero e, in particolare, del pronto soccorso. Solo nei giorni scorsi, un cittadino aveva denunciato che un suo parente era stato addirittura “legato al letto” del pronto soccorso. Circostanza poi ampiamente - e in maniera circostanziata - spiegata dalla direzione ospedaliera.