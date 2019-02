RIETI - Nel pomeriggio di ieri Azione Studentesca Rieti ha partecipato alla raccolta firme contro il sottodimensionamento dell’ospedale cittadino. Raccolta firme avviata dal “Coordinamento per il Diritto alla Salute” e dall’Alcli.

"Il funzionamento dell’ospedale San Camillo de Lellis - indica una nota di Azione Studentesca - è minacciato da alcuni decreti regionali che, se applicati, andrebbero a depotenziare e a dislocare servizi importanti, come il Laboratorio di Analisi, il Centro Trasfusionale, il reparto di Anatomia Patologica". “Non possiamo sottovalutare questa battaglia, nuovi tagli alla sanità reatina decreterebbero la morte dell’Ospedale di Rieti, siamo stanchi di vedere la Regione Lazio penalizzare i territori di frontiera come il nostro” chiude Pietro Scasciafratte, responsabile provinciale di Azione Studentesca. © RIPRODUZIONE RISERVATA