CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Al via la riorganizzazione dell’attività chirurgica del de Lellis da parte della Asl di Rieti. In arrivo tre nuovi chirurghi. Più in generale, l’obiettivo è la riduzione delle liste di attesa l’ottimizzazione nella gestione delle sedute operatorie. «In queste settimane - spiega una nota della direzione generale dell’Azienda - numerosi sono stati i confronti tra la direzione sanitaria aziendale della Asl di Rieti e i professionisti che operano nell’area chirurgica,...