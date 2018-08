CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Si muove su due piani differenti, anche se si intersecano, l’inchiesta della procura della Repubblica sulla morte della 77enne Bruna Massera di Morro Reatino, avvenuta al de Lellis dopo un secondo ricovero e ben 32 ore di snervante attesa al pronto soccorso. Se da un lato l’attenzione degli inquirenti si focalizza sulle condizioni cliniche esistenti al momento del primo ingresso in ospedale, comparandole con quelle delle dimissioni, l’altro aspetto attualmente tenuto in grande considerazione, in attesa dei risultati...