RIETI - Presso l’Asl di Rieti l’Ambulatorio di Medicina del Turismo per sostenere la tutela della salute della popolazione che viaggia. Consulenze, analisi e vaccinazioni grazie al personale medico specializzato, infettivologi e tropicalisti, dell’Unità di Malattie Infettive del de Lellis.



"Chi viaggia sano e informato va lontano - indica una nota della direzione generale della Asl di Rieti. - Per rispondere a questa esigenza sanitaria nuova, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti sostiene la tutela della salute della popolazione che viaggia attraverso l’Ambulatorio di Medicina del Turismo della Unità di Malattie Infettive dell’Ospedale de Lellis. Forte di un’esperienza ventennale ed avvalendosi di personale medico specializzato - infettivologi e tropicalisti - l’Ambulatorio è in grado di fornire molteplici servizi: Valutazione delle condizioni fisiologiche e di salute del viaggiatore prima della partenza, che potrebbero condizionare o controindicare il soggiorno in un determinato Paese o la somministrazione di vaccini e profilassi farmacologiche. Analisi in tempo reale della situazione epidemiologica del Paese di destinazione. Individuazione delle misure di vaccino-profilassi richieste o raccomandate. Somministrazione delle vaccinazioni necessarie (compresa la anti-febbre gialla). Consulenza antimalarica, con prescrizione della chemioprofilassi più indicata. Informazioni individualizzate in base alla meta, all’itinerario, allo scopo, alla durata ed alla tipologia del viaggio. Consigli igienico – comportamentali per spostamenti in regioni tropicali e subtropicali. Consegna di stampati divulgativi. Eventuale follow up del viaggiatore al rientro in Italia.

All’elevata mobilità delle persone, sovente lungo rotte esotiche e tropicali, si associa infatti sempre un rischio per la salute del singolo e della collettività, in genere trascurato o comunque sottovalutato; spesso infatti a mancare è proprio la consapevolezza della necessità di includere, nella preparazione di un viaggio, l’aspetto sanitario. Il viaggiatore va invece informato con rigore, evitando di creare inutili allarmismi, sui pericoli per la salute – per lo più di natura infettiva - connessi con gli spostamenti nelle diverse aree del globo, per effetto delle diverse condizioni epidemiologiche, igienico-sanitarie, climatiche e microbiologiche al fine di eliminarli o di ridurne comunque la portata. L’Ambulatorio di medicina del turismo della Unità di Malattie Infettive dell’Azienda Sanitaria Locale opera proprio per rispondere al meglio a queste esigenze".

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:48



