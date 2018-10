RIETI - L'ospedale Grifoni di Amatrice verrà ufficialmente realizzato nello stesso punto in cui si trovava prima del terremoto del 2016. La scelta motivata sul rapporto costi-benefici. Ma questo non ferma le critiche di chi avrebbe preferito una sede alternativa.



Intanto, c'è il nodo del finanziamento per il de Lellis: mentre si discuteva tra ristrutturazione o rifacimento, i 76 milioni di euro sono stati cancellati per un vizio costituzionale della legge che li prevedeva. Ma si spera in un recupero.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 13 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA