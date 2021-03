A 145 anni dalla sua nascita, Orvinio paese di lupi omaggia il suo Virgilio Brocchi

RIETI - Anche Orvinio, piccolo comune inserito nel Parco dei Monti Lucretili e menzionato tra i Borghi Più Belli D’Italia, è uno dei comuni scelti da Poste Italiane nel Lazio per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.



Dopo l'installazione dello sportello bancomat aperto nei mesi scorsi, Poste Italiane torna ad interessarsi di Orvinio, in stretta collaborazione con l'attenta Amministrazione locale. Il tutto rientra nel programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre del 2019 a Roma, durante la quale fu presente anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale.

L'evento “ A centoquarantacinque anni dalla sua nascita, Orvinio paese di lupi omaggia il suo Virgilio Brocchi ”, organizzato dalla locale Pro Loco di Orvinio, con il patrocinio del Comune di Orvinio, inizialmente in programma per lo scorso 19 gennaio è stato rinviato al prossimo 4 luglio 2021.

Virgilio Brocchi (Orvinio, 19 gennaio 1876 – Sant'Ilario, 7 aprile 1961) è stato uno scrittore italiano.Fu autore, nella prima metà del XX secolo, di una serie (circa una cinquantina) di romanzi destinati al grande pubblico che riscossero un discreto successo. I romanzi, scritti e pubblicati al ritmo di circa uno all'anno, furono la versione dell'epoca dell'attuale "best seller".Di dichiarata fede socialista fu molto vicino ad esponenti di spicco di questa corrente politica fra i quali Filippo Turati. Ricoprì nella Giunta comunale di Milano, presieduta dal socialista Caldara, l'assessorato della Istruzione superiore e delle Belle Arti, e per tutta la durata della prima guerra mondiale la presidenza dell'Ufficio di assistenza morale ai soldati malati e feriti.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita in Liguria, sulle alture sopra Nervi.

Orvinio ha dedicato una via del centro storico e la locale scuola primaria a Virgilio Brocchi.

In occasione di tale evento saranno presenti a Orvinio con un proprio stand rappresentanti delle Poste Italiane, e verranno realizzati un annullo filatelico e una cartolina; circa 800 cartoline verranno distribuite gratuitamente ai cittadini di Orvinio.

