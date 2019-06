RIETI - Ieri nel tardo pomeriggio Brumotti è arrivato a Orvinio, nona tappa di “Fai Brumotti per l’Italia”, un viaggio in bicicletta in diretta social di 17 tappe e 1.600 km che vedrà per il secondo anno consecutivo il campione internazionale e inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti andare alla scoperta dell’Italia più bella.



Un itinerario da Nord a Sud della Penisola, realizzato con il Fai - Fondo Ambiente Italiano di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni e sostenuto come lo scorso anno da Intesa Sanpaolo, partito da Milano il 18 giugno e che si chiuderà martedì 4 luglio a San Giovanni Rotondo (Fg), la città che ospita le spoglie di Padre Pio.