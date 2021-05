10 Maggio 2021

di E.F.

RIETI - Il suo passaggio è stato testimoniato dalla distruzione di alcune arnie, le riprese di una fototrappola e da un video notturno girato con un telefono cellulare. Un orso marsicano ha attraversato un’area abitata (nella foto) - con tanto di auto in sosta e lampioni - poco defilata dal centro storico di Leonessa ed è stato ripreso in un video mentre corre sull’asfalto della via per poi defilarsi nel buio di una radura. Tre i siti visitati dall’orso, di cui uno anche munito di fototrappola che lo ha immortalato. Una presenza di grande rilievo e pregio faunistico, che testimonia la naturalità dei luoghi e la vocazione territoriale come habitat per questa specie.

I segnali

Secondo quanto appreso, il plantigrade già nei giorni scorsi aveva lasciato segni inequivocabili della sua presenza come l’evidenza di orme lasciate sul terreno e un assalto ad alcune arnie a caccia di miele di cui, come noto, tutti gli orsi sono ghiotti. Un altro blitz era stato registrato in località Casali Frati, frazione di Leonessa. Nonostante si tratti di animali che abitualmente sono soliti a continui spostamenti, l’orso “leonessano” sembra essere una presenza assidua nell’hinterland del Comune. Non si conosce il sesso dell’esemplare segnalato a Leonessa ma, tra maggio e giugno, per l’orso è il periodo della stagione degli amori che comporta spesso lunghi spostamenti. L’animale, allettato dalla presenza di arnie in un terreno, ha fatto irruzione all’interno di una proprietà privata nel territorio del Comune di Leonessa. Qui, una volta dentro, ha distrutto alcune arnie per raggiungere l’alveare presente all’interno alla caccia di miele. Al mattino il proprietario ha constatato i danni e i segni di un attacco da parte di un plantigrade. La conferma di essere l’autore di raid notturni in cerca di cibo è arrivata anche da una fototrappola di videosorveglianza i cui sensori notturno hanno filmato i movimenti dell’orso. La notizia della presenza dell’orso è finita oltre i confini regionali, giungendo fino ad alcune testate giornalistiche online abruzzesi. In alcuni casi è stato ingiustamente “condannato” l’autore del video quasi avesse fatto una spietata caccia all’orso braccandolo in auto, quando invece stava solo facendo ritorno a casa quando è avvenuto l’insolito incontro.