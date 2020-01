COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Orlandina Basket

Arbitri

ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tornare a vincere al PalaSojourner (domani, 12 gennaio, ore 17) ed aprire una settimana che vedrà gli amarantocelesti alle prese con un vero tour de force: mercoledì si va a Latina e domenica c'è Bergamo in casa. Prima però c'è da battere l'Orlandina, a Rieti col dente avvelenato dopo il +30 subito nel derby, è alle prese con l'addio di Brice Johnson diretto a Roanne nella Lnb francese, che giocherà contro Rieti l'ultima partita tra le fila dei siciliani, prima di partire lunedì per la Francia. Coach Sodini punterà sul desiderio di chiudere in bellezza l'esperienza con Capo d'Orlando di Johnson e sulla voglia di rivalsa di Kinsey e degli italiani, Lucarelli, Laganà e Mobio, già giustiziere dei reatini nel match dell'andata.Sul fronte reatino: ci sarà il neo arrivato Anthony Raffa, presentato ieri da patron Cattani, ma che arriverà al match di domenica con pochi allenamenti sulla gambe, mentre salterà la sfida Andrea Pastore, assenza che potrebbe pesare parecchio per l'assetto tattico che coach Rossi proporrà in campo. Ciò che servirà maggiormente sarà approcciare in maniera corretta la gara, evitando false partenze che potrebbero condizionare l'andamento del match, un pò come è accaduto contro Tortona, con la Npc troppo presto fuori partita, ma tra le mura amiche ci si aspetta una reazione diversa.Dalle aspettative dei due coach, l'unica certezza è che al PalaSojourner si potrebbe assistere ad una vera battaglia sportiva, con le due compagini pronte a sfidarsi senza esclusioni con in palio due punti pesantissimi. Anche perché la IV di ritorno si è aperta con il successo di Napoli su Scafati, una vittoria quella dei partenopei dal peso specifico per la corsa ai playoff.Alessandro Rossi, presenta così la sfida: «Siamo all'inizio di un mini ciclo importante, che comunque avrà un riscontro per il proseguo della nostra stagione, però adesso concentriamoci su domenica. Il primo errore che possiamo commettere è guardare la classifica, Capo D'Orlando è una squadra diversa nelle ultime sei partite, ha ristabilito i suoi equilibri, che al netto dell'incidente di percorso di domenica scorsa è in salute. Servirà una partita intensissima, che avrà i contorni di una battaglia, perché siamo due squadre che hanno fame di punti per motivi identici: loro vogliono rimontare dalla zona calda e noi staccarci il più possibile. Quindi mi aspetto una gran battaglia, spero che il palazzo possa darci quella spinta che serve - mentre su Raffa, il tecnico chiude - A livello fisico è presto per avere uno screening sulle sue condizioni, l'unico svantaggio è avere queste tre partite in successioni che non ci permetteranno di lavorare come avremmo voluto, però far parte del gioco. C'è una certezza, che non gioca una gara ufficiale da un paio di mesi e questo avrà una rilevanza sul giocatore. Si tratta di un giocatore esperto, che potrà adattarsi alle nostre richieste».Marco Sodini, tecnico dell'Orlandina sul match: «Emotivamente ci si aspetta una reazione da entrambe, credo che nella mia squadra il senso di colpa della gara con Trapani abbia un seguito, in uno dei campi più difficili - afferma il tecnico viareggino - Sarà una gara dal piglio battagliero, metaforicamente una vera battaglia sportiva, in cui l'ago della bilancia sarà rappresentata da chi manterrà maggiore continuità».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All.Rossi: 7 Gallipò, 11 Johnson, 12 Mobio, 14 Querci, 17 Ani, 18 Laganà, 21 Bellan, 22 Kinsey, 73 Donda, 99 Lucarelli. All.Sodini: Pierantozzi (Ap), Martellosio (Mi) e Miniati (Fi)Napoli - Scafati 75-68 dtsBergamo - LatinaRieti - OrlandinaBiella - CasaleAgrigento - TreviglioTorino - TortonaTrapani - EbkCasale e Biella 22Agrigento e Torino 20Tortona e Treviglio 18Trapani, Rieti, Latina, Napoli * e Scafati *16Ebk e Orlandina 10Bergamo 6*una partita in meno