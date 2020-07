Rieti, i presidenti degli ordini professionali reatini: «Troppi uffici chiusi, gravi disagi»

RIETI - I presidenti degli ordini professionali della Provincia di Rieti - Agronomi, Architetti, Avvocati, Commercialisti ed esperti contabili, Geometri, Ingegneri e Consulenti del Lavoro - non possono «non denunciare il grave stato di disagio nel quale versano i propri iscritti, costretti ogni giorno a confrontarsi con molti uffici chiusi al pubblico o il cui accesso è contingentato in misura sproporzionata rispetto al locale rischio epidemiologico».

«Tranne sporadici casi - si legge nella nota - appaiono di difficile comprensione le modalità di accesso e di funzionamento adottate, con la conseguenza che i professionisti non riescono ad espletare il proprio lavoro, né a garantire un’adeguata consulenza al cittadino. Ad oggi la possibilità di prenotare un appuntamento presso alcuni uffici supera i dieci giorni (in alcuni casi anche i venti). Sono quotidiane le lamentele che si registrano per le lunghe file imposte al di fuori degli Uffici Pubblici attualmente riaperti in modalità ridotta, ove anche effettuare le operazioni più semplici si complica a dismisura, denotando una generale inadeguatezza della qualità e della quantità delle prestazioni rese a fronte di una sempre crescente richiesta, sia da parte dei Professionisti che dei loro assistiti, inevitabilmente compressa da mesi di lockdown».

«La cosiddetta Fase 3 dell'emergenza non è adeguatamente iniziata, benché il Ministro della Funzione Pubblica con propria Direttiva n.3 del 04.05.2020 raccomandi fortemente la rimodulazione delle misure di contenimento del contagio alla luce dell'evolversi del rischio epidemiologico. Le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto continuare a garantire la loro attività, opportunamente riorganizzata per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, assicurando la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti. L'economia di Rieti e della sua Provincia è già stata penalizzata dal sisma del 2016».

«La Fase 3 non può essere la pedissequa reiterazione di quelle precedenti, bensì il momento del riscatto e della ripartenza. Non si comprende per quale motivo non si riesca a consentire una piena ripresa delle attività e degli accessi al pubblico (indispensabili per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini) laddove il rischio epidemiologico nella nostra realtà locale è prossimo allo zero, come confermato dai giornalieri bollettini dell'Asl, che ha dichiarato la nostra Provincia “Covid free”, specialmente tenuto conto del fatto che la vita quotidiana è ripresa, nella sostanza, in tutti gli ambiti sociali ed economici, anche quelli di minore rilevanza».

«Gli Ordini e i Collegi professionali - conclude la nota - pur ritenendo necessario continuare a mantenere alta la guardia rispetto al pericolo di contagio, chiedono con forza che le Pubbliche Amministrazioni si facciano promotrici e protagoniste della ripresa economica della nostra Provincia, il cui tessuto sociale e produttivo non può attendere oltre».

