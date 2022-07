Vitaliano Pascasi nuovo presidente della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri reatini

RIETI - Si è insediato lo scorso 11 luglio il nuovo CdA della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti.

Il presidente uscente dell’Ordine, Ing. Vitaliano Pascasi, è stato nominato alla guida del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine, Vice Presidente è l’Ing. Giuliana Ferramosche, Segretario l’Ing. Fulvio Marchetti, Tesoriere l’Ing. Gianluca Giovannelli, mentre gli altri membri del CDA sono l’Ing. Emanuele Coronetta, l’Ing. Federico Focaroli e l’Ing. Massimo Simeoni.

Il CdA è stato nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti nella seduta del luiglio scorso.

«Ringrazio il nuovo Consiglio dell’Ordine per la fiducia accordatami con questo prestigioso incarico nella Fondazione - dichiara Pascasi, già Segretario e Presidente dell’Ordine nei precedenti due mandati – incarico che cercherò di portare avanti insieme al nuovo CdA con l’impegno e la serietà con cui ho rappresentato l’Ordine negli anni passati. E’ tempo – prosegue Pascasi – di rilanciare sulle attività, le iniziative e lo scopo stesso per cui la Fondazione fu costituita nel 2015».

«Vale infatti ricordare che la Fondazione non ha scopo di lucro e basa tutta la sua attività sulla valorizzazione e la tutela della figura dell’Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento ed all’aggiornamento professionale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria. Una nuova sfida che raccolgo con piacere ed entusiasmo – conclude Pascasi – che va nel solco della continuità con quanto fatto sino ad oggi di chi mi ha preceduto, ma con uno sguardo all’innovazione ed alle nuove esigenze di tutti i colleghi Ingegneri in un mondo e in una società in continua e veloce evoluzione».