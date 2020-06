Rieti, ordine e fondazione degli ingegneri donano barella tecnica alla Croce Rossa

RIETI - Al fine di poter consentire un servizio più efficace e sicuro, l’Ordine e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti ha deciso di donare alla squadra Smts (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali della Croce Rossa) denominata “Celso”, peraltro impegnata di recente anche nelle attività di soccorso legate al sisma “centro Italia” del 2016, una particolare barella, detta Sked, che permette, in caso di intervento in zone terremotate e/o all’interno di strutture collassate, un più agevole recupero degli infortunati. La peculiarità di tale barella è infatti quella di essere leggera, poco ingombrante, richiudibile ed in grado di avvolgere completamente il ferito per permetterne l'estrazione anche attraverso i passaggi più stretti.

La barella è stata consegnata, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Rieti, dal presidente ingegner . Vitaliano Pascasi all’istruttore nazionale Smts Piero Altissimi in presenza di una piccola delegazione del gruppo volontari della Cri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA