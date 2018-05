RIETI - Grande successo dell’Orchestra e del Coro dell’Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci di Rieti, diretti dal professor Federico Micheli: primo premio assoluto (100/100) il 20 maggio scorso al XVII Concorso Musicale Internazionale “Paolo Barrasso” nella splendida cornice abruzzese di Caramanico Terme (Pe).



Magica l’esecuzione dei circa 100 ragazzi del medley sul Phantom of the Opera di Lloyd Webber. Prestigiosi primi premi assoluti categoria solisti chitarra anche per Formichetti Mattia e Di Leo Nicholas, alunni del professor Carlo De Santis. Tutti i ragazzi del corso musicale hanno ottenuto numerosi premi, primo e secondo posto, sia come solisti che in gruppi cameristici.



Gioia e commozione del Dirigente Scolastico professoressa Paola Testa, presente al concorso, che ha espresso sinceri complimenti ai docenti di strumento e di musica: Giusy Pica, Felice Porazzini, Antonio Mollicone, Stefano Conti, Francesco Anselmi, Carlo De Santis, Francesco Mancini, Ornella Bucchignani, Antonio Forgini, Ludovica Orestano, Emanuela Carnevale, Federico Micheli, Simonetta Quassoni, Quirino Bonaventura e Pina Vecchio.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018



