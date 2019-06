Marcatori

LA SQUADRA VINCITRICE

Arte di Apicius-Babadook and Friends

RIETI - La terza edizione del campionato Opes (Organizzazione per l’educazione allo sport) di calcio a 5 termina con la vittoria dell’Arte di Apicius-Babadook and Friends. I gialloneri si aggiudicano la finale contro il Bonobo dopo una gara ricca di colpi di scena: al PalaMalfatti termina 6 a 5.Partono bene i ragazzi di mister Danilo Renzi che si portano subito in vantaggio, grazie all protagonista della gara Mattia Tolomei. Poco più tardi Bonobo porta la gara in equilibrio ma senza paura il duo Cavallari-Strajku sigla il 3 a 1. Quattro reti in 10’ e nessuna delle due squadre vuole fermarsi. Sul più bello il Bonobo si porta nuovamente in parità ma sul 3 a 3 Mattei su punizione beffa Napoleone. Termina così 4-3 dopo i primi 25’ minuti di gioco.Nel secondo tempo per i Babadook, Tolomei sigla la doppietta personale ed è 5 a 3. Il Bonobo mette in campo tutte le sue qualità, Proni, Cardini, Di Lorenzo e Scardaoni provano a mettere la firma e ci riescono riportando la gara nuovamente in parità. A 5’ dal termine il solito Tolomei su di una punizione quasi impossibile, da pochi centimetri dal corner, riesce a insaccare la palla in rete. Nel finale Zepponi salva il risultato con una grande parata su Alessandrini.: 3 Mattia Tolomei (A), Francesco Mattei (A), Sedat Strajku (A), Manuele Cavallari (A), 2 Matteo Cardini (B), 2 Mattia Scardaoni (B), Jacopo Di Lorenzo (B).: Matteo Zepponi, Mattia Tolomei, Marco Massimi, Matteo Nucci, Andrea Cardinali, Andrea Giannini, Manuel Cavallari, Giacomo Grifoni, Sedat Strajku, Leonardo Grillo, Francesco Mattei, Gianmarco Cardini. All. Danilo Renzi-Mirco Zepponi