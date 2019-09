© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È in via di definizione l’organico delle formazione che faranno parte al prossimo campionato di calcio a 5 amatoriale Opes. Sono ancora aperte le iscrizioni, lo scorso anno a conquistare il titolo è stato il team di Arte di Apicius. In vista della stagione 2019/20 l’intenzione del neonato Comitato Provinciale è quello di incrementare il numero di iscrizioni per rendere più avvincente un torneo che già nelle scorse edizioni è stato molto competitivo. Confermato anche il campionato Over 40. Per quanto concerne il regolamento ci saranno deroghe per quanto riguarda le varie categorie: 2 tesserati al massimo provenienti da Eccellenza e Promozione, stesso discorso per quanto riguarda i calciatori provenienti dalle categorie superiori alla Serie C1 di calcio a 5. Per l’over 40 invece saranno consentiti al massimo due fuori quota Over 35.«Opes è un ente giovane e dinamico che il prossimo anno festeggerà i quaranta anni di vita - evidenzia il commissariò Provinciale Opes Matteo Puglielli - Il mio compito è quello di strutturare l’ente sul territorio andando ad avvicinare non solo le tantissime realtà sportive. Siamo un ente del terzo settore a tutto tondo e non solamente un ente di promozione sportiva. Per quanto riguarda lo sport, che è la spina dorsale, l’idea è quella di avvicinare delle persone competenti ed affermate in alcuni settori di riferimento. Per quanto riguarda il settore calcio i due responsabili individuati sono Ludovico Zuccolo e Tonino Ciaramelletti e loro è la gestione e l’organizzazione del campionato di Calcio a 5 che partirà nel mese di ottobre. L’obiettivo comune è quello di dar vita a un torneo che sia più possibile affascinante, stimolante ed intrigante per le tante formazioni presenti nel territorio. È un modo di far conoscere l’ente cercando di far capire quello che l’Opes ha in mente di fare, ovvero qualcosa di diverso rispetto a quello che si è sempre fatto puntando su poche manifestazioni, ma di qualità. Stiamo iniziando a farci conoscere puntando molto sulla comunicazione ed in tal senso, a breve, uscirà anche il nostro sito web dove saranno visibili tutte le nostre iniziative».