di Mattia Esposito

RIETI - Chiusa l’andata dei quarti di finale del campionato Opes di Rieti. Questa settimana si giocheranno le gare di ritorno per decidere le quattro rimaste in gioco a contendersi il primo titolo Opes di Rieti. L’Arte di Apicius strappa un importante successo esterno per 5-2 contro Trattoria Pizzeria Da Ciccio, un risultato che potrà essere difeso nella gara di ritorno. Vittoria netta anche per Goldbet, che fa 7-0 in trasferta al Cittaducale. Equilibrio invece da Stock City e Paris San Gennar, quest’ultima vittoriosa 5-4 in trasferta e che ora dovrà difendere il gol di vantaggio in casa.



RISULTATI ANDATA

Trattoria Pizzeria Da Ciccio – Arte Di Apicius 5-2

Cittaducale – Goldbet 0-7

Stock City – Paris San Gennar 4-5

Balilla – Bonobo Villa Reatina 1-3



IL PROGRAMMA DELLE GARE DI RITORNO

L’Arte Di Apicius – Trattoria Pizzeria Da Ciccio (stasera, ore 22.30, PalaMalfatti)

Goldbet – Cittaducale (stasera, ore 21.30, PalaMalfatti)

Paris San Gennar – Stock City (giovedì 26, ore 21.30, PalaMalfatti)

Bonobo Villa Reatina – Balilla (giovedì 26, ore 22.30, PalaMalfatti)



Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



