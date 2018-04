di Mattia Esposito

RIETI - Via alla seconda fase del campionato Opes di Rieti, che prenderà il via oggi con il primo turno di post season. Sono otto le squadre qualificate alla seconda fase, che si scontreranno con la formula classica dei playoff in gare di andata e ritorno. Le qualificate sono le seguenti: Stock City, Paris San Gennar, Trattoria Pizzeria Da Ciccio, L’Arte di Apicius, Balilla, Bonobo Villa Reatina, Cittaducale, Goldbet. Saranno quindi gare di andata e ritorno, con la formula della differenza reti nelle due gare, con i gol in trasferta che quindi avranno un peso importante nell’economia della doppia sfida.



ANDATA

Stock City- Paris San Gennar (stasera, ore 20, Foresta)

Trattoria Pizzeria Da Ciccio – L’Arte di Apicius (mercoledì 18, ore 22.30, PalaMalfatti)

Balilla – Bonobo Villa Reatina (giovedì 19, ore 21.30, PalaMalfatti)

Cittaducale – Goldbet (mercoledì 18, ore 21.30, PalaMalfatti)



RITORNO

Paris San Gennar – Stock City (giovedì 26, ore 21.30, PalaMalfatti)

L’Arte Di Apicius – Trattoria Pizzeria Da Ciccio (lunedì 23, ore 22.30, PalaMalfatti)

Bonobo Villa Reatina – Balilla (giovedì 26, ore 22.30, PalaMalfatti)

Goldbet – Cittaducale (lunedì 23, ore 21.30, PalaMalfatti)

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14



