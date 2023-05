Coordinamento operatori forestali di Rieti: abilitate le prime 40 imprese che hanno ottenuto la qualifica professionale

RIETI - Ecco i primi 40 abilitati alla professione di operatore forestale della Provincia di Rieti e anche del Lazio.

Sono appena terminati con successo gli esami previsti dalla Regione Lazio che hanno abilitato le prime tre delle nove classi iscritte ai corsi dell’ente di formazione Cts Academy.

Grande soddisfazione del Coordinamento provinciale degli operatori forestali di Rieti, che conta circa 120 iscritti.

«Da oggi in poi - dice il Presidente del coordinamento operatori forestali Alessandro Renzi - tutte le aziende abilitate saranno in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale. Aspettiamo l'abilitazione degli altri 80 operatori forestali, che arriverà per tutti entro il mese di maggio, in modo che gli iscritti abbiano finalmente raggiunto questo importante obiettivo».

Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori, Cts Academy, Confartigianato Imprese Rieti, Cia Lazio Nord Rieti e Copagri Rieti, che insieme alla grande professionalità del corpo docente e degli istruttori forestali hanno lavorato puntualmente per raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile.