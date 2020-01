© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In molte città d'Italia si sta diffondendo la consuetudine di presentare l’offerta formativa degli Istituti scolastici in orario serale, organizzando i cosiddetti Open Night. Gli Open Night risultano spesso la formula migliore per venire incontro alle esigenze delle famiglie in quanto i ritmi di lavoro dei genitori non consentono loro di essere presenti in orari pomeridiani.L'Istituto Magistrale di Rieti sabato 11 gennaio, dalle 20 alle 24, nella sede centrale, proporrà agli studenti e alle famiglie degli alunni delle terze medie del territorio, una serie di attività formative tese spiegare le caratteristiche fondamentali dei curricoli dei quattro licei che ospita al suo interno, il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane, il liceo musicale e il Liceo Economico-Sociale.Il prossimo sabato sera, docenti e alunni dell’Istituto saranno lieti di accogliere quanti vorranno assistere alle diverse iniziative legate alla presentazione dei quattro percorsi liceali. Dopo una prima accoglienza di carattere generale, genitori e alunni potranno approfondire i contenuti delle discipline caratterizzanti i licei, avere le risposte alle domande che vorranno porre, non ultime quelle relative agli sbocchi occupazionali e al proseguimento degli studi, frequentare attività laboratoriali e ministage.Si potranno visitare i locali della scuola, conoscere gli insegnanti così da aver sia un’idea più chiara dell’ambiente fisico e il clima culturale dell’Istituto, che comprendere alcuni dei progetti che ampliano e potenziano l’offerta formativa della scuola.Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito istituzionale: https://www.epnrieti.edu.it/