Grande partecipazione per il primo Open Day dedicato alle donne in dolce attesa e alle neomamme in allattamento

RIETI - Buona l’affluenza per il primo Open day dedicato alla vaccinazione antiCovid-19 per le donne in dolce attesa e per le mamme in allattamento organizzato nella giornata odierna presso il Consultorio familiare della Asl di Rieti.

Tantissime le donne in gravidanza e le neomamme in allattamento presenti già dall’apertura, tanto che nel giro di un’ora erano già 20 le dosi di vaccino somministrate. Fondamentale è stata la scelta dell’Azienda di coniugare, all’attività di prevenzione contro il Covid-19, tanta informazione e sensibilizzazione, con il personale sanitario presente in tutte le fasi della vaccinazione, disponibile alle numerose richieste di approfondimento, anche nei confronti dei tanti papà presenti che non hanno voluto mancare all’importante appuntamento.

La Direzione Aziendale è molto soddisfatta della riuscita di questo primo Open Day e ringrazia non soltanto le equipe vaccinali per il loro instancabile lavoro ma tutto il personale medico e ostetrico del Consultorio familiare che ha permesso la riuscita di un evento che vuole sottolineare ancora una volta l’importanza della vaccinazione e della protezione contro il Covid-19, soprattutto in un momento delicato come quello della gravidanza e delle fasi successive alla nascita.

L’Open Day dedicato alle donne in gravidanza e in allattamento è un altro importante tassello della campagna vaccinale antiCovid-19 della Asl di Rieti che oggi raggiunge le 268.000 somministrazioni con 63.000 somministrazioni in terza dose e 104.000 somministrazioni in prima dose.