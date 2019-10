© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La facoltà di Scienze della Montagna apre le porte a tutti gli interessati al corso, con il secondo open day, fissato per venerdì 18 ottobre dalle 9 alle 13.Un appuntamento imperdibile per scoprire un indirizzo di studi innovativo e sempre più apprezzato dagli studenti del Centro Italia; grazie anche all’attenzione rivolta alla montagna appenninica e mediterranea in particolare, con un occhio di riguardo per le materie legate alla conservazione e alla gestione delle foreste. Un corso di laurea che prende anche atto delle problematiche legate alle attività sismiche dell’appennino centrale, e che quindi punta a formare giovani competenti, che possano svolgere un ruolo nel favorire la resilienza sismica territoriale.Nel corso della giornata sarà anche possibile svolgere gratuitamente i test d’accesso, necessari ma non selettivi, per i quali è richiesta l’iscrizione effettuabile al sito www.unitus.it o anche presso la segreteria della sede sita in via A.M. Ricci 35/A, Polo Universitario della Sabina Universitas, direttamente il 18 ottobre.