Rieti, open day con screening ed esami a cura della Asl presso l'ex Bosi

RIETI - Visto il successo ottenuto lo scorso 8 marzo in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna la Asl di Rieti organizza, per sabato 12 marzo, un nuovo Open Day presso il centro vaccinale antiCovid-19 ex Bosi Rieti-Cittaducale.

Dalle ore 8 alle ore 16 sarà possibile effettuare uno screening con vaccinazione anti-papilloma virus HPV, visite senologiche con screening genetico, prenotazione screening oncologici e rilevazione parametri vitali. Per l’HPV la gratuità è valida per le fasce di riferimento dello screening, vale a dire per le donne nate 8 marzo 1996 che non abbiamo compiuto i 26 anni di età e anche per gli uomini nati dopo il 1 gennaio 2006. Esami, visite e consulti saranno gratuiti e potranno essere effettuati con prenotazione direttamente sul posto.