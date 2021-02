Attivato un servizio psico-oncologico nei reparti di Oncologia medica e di Radioterapia oncologica de Lellis

RIETI - Presso i reparti di Oncologia Medica e Radioterapia oncologica dell’ospedale de Lellis di Rieti è attivo un servizio di supporto psico-oncologico a distanza, nato con l’obiettivo di garantire continuità ai percorsi di supporto psicologico specialistico, più che mai fondamentale in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, senza che il paziente debba recarsi presso la struttura ospedaliera.

Il servizio, che promuove una maggiore umanizzazione dei percorsi di cura dedicati ai pazienti oncologici, rappresenta un importante strumento per migliorare l’aderenza ai trattamenti proposti, per potenziare le risorse della persona e per promuovere un migliore adattamento nei confronti della malattia.

La dimensione psicologica e relazionale correlata alla malattia oncologica non è solo centrale nel determinare il livello di stress emozionale dei pazienti, ma influisce in maniera significativa sulla capacità di affrontare la malattia, sui sintomi fisici e sui trattamenti associati. Per questo motivo in un periodo caratterizzato dall’incertezza per l’evolversi della pandemia e da restrizioni e limitazioni alle normali attività della vita quotidiana, il servizio di supporto psico-oncologico riveste un’importanza ancora maggiore.

Il servizio, dedicato a pazienti e familiari, è attivo su prenotazione al numero 328/7979582 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Inviando un messaggio di testo al numero 328/7979582 e indicando: nome e cognome della persona che richiede l’intervento psicologico. Inviando una richiesta tramite email all’indirizzo c.tursini@asl.rieti.it

Per qualunque ulteriore informazione sul Servizio psico-oncologico a distanza, è possibile contattare la psico-oncologa dottoressa Chiara Tursini al numero 328/7979582.

